نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرها الانتخابي

السويداء _ رفعت الديك

عقد فرع نقابة أطباء الأسنان في السويداء مؤتمرهم الانتخابي بحضور أمين فرع الحزب الرفيق اللواء فوزات شقير ومحافظ السويداء م.همام دبيات ورئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الرفيقة نبال الظواهرة .

رئيس مجلس فرع النقابة الدكتور رفيق أبو شديد افتتح المؤتمر مرحباً بالحضور مؤكداً ثبات أطباء الأسنان على عهدهم رغم الضروف الصعبة التي مر بها وطننا خلال سنوات الحرب مشيراً أنهم الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري .

الرفيق شقير أكد أهمية الشفافية و الديمقراطية وإنتقاء العناصر المميزة للنهوض بعمل النقابة مشيراً بأن هذه النقابة كانت ومازالت تسير في الريادة رغم الصعاب والتحديات التي مرت على وطننا الحبيب سوريا مستنيرة بأخلاقيات قائد الوطن الطبيب الأول السيد الرئيس بشار الأسد , الذي دعم النقابات وأكد على دورها الفاعل في العمل الوطني العام. وبعد ذلك تم انتخاب رئيس المؤتمر الاكبر سنناً و تعيين مقريين اثنين وملاحظين تصويت اثنين .