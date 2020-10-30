حارس الاتحاد ينجو من الموت في لقاء الكرامة

نجا خالد حج عثمان، حارس مرمى الاتحاد الحلبي، من الموت بأعجوبة، بعد تعرضه لإصابة خطرة في بداية مباراة فريقه مع الكرامة، في كلاسيكو سوريا، بالجولة الثانية من الدوري، اليوم الجمعة.

وخلال محاولته إبعاد الكرة في إحدى الهجمات، اصطدم رأس حج عثمان برأس مهاجم الكرامة، ليسقط بقوة على الأرض، و”بلع لسانه” ليتدخل الفريق الطبي للفريقين، مع عدد الأطباء المتواجدين مع أطقم سيارات الإسعاف، لإنقاذه.

وبعد محاولات استمرت 15 دقيقة نجح الأطباء في إنقاذ حياة اللاعب الذي نقل مباشرة لأحد المستشفيات.

وكان خالد حج عثمان عاد لفريقه الاتحاد بعد عدة تجارب ناجحة مع ضمك السعودي والطليعة السوري.