حماة في المرتبة الأولى في إنتاج الفستق الحلبي .. والموسم الحالي يقارب 65 ألف طن

أنهت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي جني محصول الفستق الحلبي لهذا الموسم، وبلغ الإنتاج 65159 طن، وذلك من 7,7 مليون شجرة مثمرة منها حوالي 1,1 مليون شجرة سقي، و6,5 مليون شجرة بعل، وبين مدير مكتب الفستق الحلبي المهندس حسن إبراهيم أن إجمالي عدد أشجار الفستق الحلبي المزروعة حوالي 8,8 مليون شجرة موزعة على مساحة 58953 هكتار، وتصدرت محافظة حماة المركز الأول بالإنتاج بنحو 31877 طن، تليها ادلب بنحو 16276 طن، وبعدها حلب بإنتاج 15372 طن، بينما يتوزع الإنتاج المتبقي بين محافظات حمص والسويداء وريف دمشق ومنطقة الغاب.

وأكد إبراهيم أنه تم تصدير /1449/ طن حتى الآن من إنتاج هذا الموسم منها 684 طن قلب الفستق الحلبي، و162 طن فستق بقشره، و593 طن الأخضر فريش، مشيراً إلى أن أسعار المحصول تراوحت بين 3500 إلى 8000 ليرة للكيلو الواحد في نهاية الموسم للأخضر الفريش، والعظم الفاتح الخاص بالمحامص تراوح سعره بين 11000 إلى 17000 ليرة للكيلو الواحد، والبوظة العجر من 9000 إلى 13000 ليرة، والزهري الناضج من 7000 إلى 11000 ليرة، والقلب البوظة الأول من 15 إلى 17 دولار.

وبين إبراهيم أن إنتاج كل واحد كيلو غرام من قلب الفستق الحلبي نوع أول مقطع أخضر يحتاج إلى 7 كيلو غرام فستق حلبي فريش بمرحلة العجر قبل النضج، بينما يحتاج إنتاج كل واحد كيلو غرام قلب فستق حلبي مقطع مصفر إلى 5 كيلو غرام من الفستق الحلبي الناضج.

البعث ميديا – فاتن شنان