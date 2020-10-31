فائزان في مسابقة “اتحاد الكتاب العرب” للرواية

إيمان شرباتي ورشيق عز الدين يحصدان الجائزة الأولى والثانية في مسابقة “اتحاد الكتّاب العرب/فرع دمشق” للرواية غير المنشورة، والتي أطلقها تحت عنوان “رواية التكافل الإنساني في زمن الكورونا”.

اعلن “اتحاد الكتّاب العرب” فرع دمشق أسماء الفائزين في مسابقته الأدبية للروايات غير المنشورة، والتي أطلقها منذ فترة تحت عنوان “رواية التكافل الإنساني في زمن الكورونا”.

وحصدت إيمان شرباتي الجائزة الأولى عن روايتها “كارولين” ، أما الجائزة الثانية فذهبت لرشيق عز الدين عن روايته “خريف الدفلى”.

ونوّهت لجنة التحكيم المؤلفة من أحمد يوسف داوود، وزهير جبور، ونذير جعفر، بأربعة من مجموع الأعمال التي تقدمت للمسابقة وهي “طبيبي مريض” لثريا العثمان، و”سمسق” لفاتن ديركي، و”جنة بلاد الله” لصفوان إبراهيم و”جدران العزلة” لخليل أحمد العجيل.

وتلقت اللجنة 23 عملاً باتجاهات فنية مختلفة، تناولت موضوعات اجتماعية ووطنية وإنسانية تتمحور حول التكافل الاجتماعي والتضحية، وفق تصريحات رئيس فرع دمشق للاتحاد محمد الحوراني.

وأشار الحوراني إلى أن الأعمال المتنافسة تراوحت ما بين المقبول والجيد، لكن المنافسة القوية كانت بين الروايات الست الأولى، التي “تميزت بالابتكار وحداثة الشكل الفني وجماليته وسلامة اللغة والنحو وجمال التعبير والمجاز”.

وسيتم تكريم الفائزة ضمن حفل يحدد بعد طباعة الرواية وذلك قبل نهاية العام الحالي.

وأُعلن عن المسابقة في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، بمبادرة شخصية من محمد الحوراني “تشجيعاً للإبداع وإسهاماً في تجاوز الحجر بعد الانتصار على وباء (كورونا)”.