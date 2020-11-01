“أنتي الحياة” مسير للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بحمص

حمص صديق محمد

أقامت الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مسيراً بعنوان ” أنتي الحياة ” للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة العديد من الفعاليات الأهلية والاقتصادية .

وشمل المسير مختلف شوارع مدينة حمص وضم أكثر من 400 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية لإيصال رسالة بأهمية التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يساهم بزيادة نسبة الشفاء من المرض .

وأكدت الدكتورة نهال أبو اللبن عضو مجلس إدارة الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص أنه ضمن فعاليات الشهر العاشر الشهر الوردي للكشف عن سرطان الثدي نظمت الجمعية عدة فعاليات منها محاضرات وحملات توعية وآخرها المسير الذي شارك فيه مختلف الجمعيات الأهلية بحمص بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي خاصة أن أكثر من 90 بالمئة يساهم بالكشف المبكر بزيادة نسبة الشفاء مع الإشارة أن جميع التبرعات بالمسير ستكون لدعم مرضى السرطان .