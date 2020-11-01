استطلاع رأي يكشف تقدم بايدن على ترامب بولايات مهمة

كشف استطلاع للرأي نشرته شبكة “سي ان ان” الأميركية اليوم تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في ولايات مهمة في السباق نحو البيت الأبيض وذلك قبل الـ 48 ساعة من يوم الانتخابات الحاسم.

وبين الاستطلاع أن بايدن متقدم في ولايتي ويسكونسن وميشيغان اللتين تعتبران حاليا من الولايات المتأرجحة وفي وسعها تغليب مرشح على آخر، حيث حصل بايدن في ويسكونسن على نسبة تأييد بلغت 52 بالمئة مقابل 44 بالمئة فقط لترامب.

أما في ولاية ميشيغان فتقدم بايدن خلال الأسبوع الأخير عن الاستطلاعات السابقة ليحصل على نسبة 53 بالمئة أما ترامب فقد نال 41 بالمئة فقط.

وأضافت الشبكة أن المعركة محتدمة بين المرشحين في ولاية أريزونا ونورث كارولينا حيث تتقارب الأرقام أكثر.

وفي حال خسارة ترامب أيا من هذه الولايات فإن ذلك سيقلل من فرصه بالفوز بـ 270 مقعدا في المجمع الانتخابي وهو العدد المطلوب من أي مرشح لكي يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد ترامب اليوم وغدا عشرة مؤتمرات انتخابية بمعدل 5 مؤتمرات في اليوم وذلك في أقصى تكثيف لنشاط حملته الانتخابية على الإطلاق قبل التصويت في الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل.