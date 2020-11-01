البحث في نقل مقرات الدوائر الحكومية في إدلب إلى خان شيخون قبل نهاية الشهر

إدلب|| يحيى بزي: حضر السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة م. حسين مخلوف اجتماعا مع محافظ إدلب السيد محمد نتوف والسادة نائب محافظ إدلب وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وذلك في مقر المحافظة بحماة.

وأكد مخلوف على أن تكون الأولوية في العمل لعودة الأهالي المهجرين لمدنهم وقراهم من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية لعودتهم من كهرباء وماء وإتصالات وغيرها، بالإضافة لنقل مقرات الدوائر الرسمية إلى خان شيخون.

وركز مخلوف على ضرورة دعم القطاع الزراعي والإستثمار الزراعي، منوهاً لتضافر الجهود في سبيل عودة الحياة والمواطنين إلى مدنهم وقراهم، وتكثيف العمل في هذا الإتجاه عبر تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

بدوره المحافظ نتوف بين أن توجيهات السيد الرئيس د. بشار الأسد هي خدمة المواطن والتماس معهم والتعامل بكل شفافية مؤكداً على العمل ضمن هذه توجيهات.

تخلل الإجتماع بحث آلية نقل المقرات الحكومية إلى خان شيخون قبل نهاية الشهر، وتأمين الإحتياجات الأساسية لعودة المواطنين إلى مدنهم وقراهم، وزارعة كافة الأراضي المحررة.