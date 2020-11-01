طلقة تنوير تصدر عددها الـ 72.. نحو منظور قومي للشأن الراهن

صدر العدد الـ 72 من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي… اليوم 1 تشرين الثاني 2020

ومن أبرز ما تضمنه العدد:

– مشكلتنا مع الرسوم المسيئة وفرنسا جزءٌ صغيرٌ من كلٍ كبير/ كريمة الروبي

– المغزى الاستراتيجي للتطبيع: عقيدة المحيط الصهيونية/ إبراهيم حرشاوي

– عبد الناصر/ بشار شخاترة

– في المصطلح والمصطلح القومي العربي/ إبراهيم علوش

– الخطاب الأثري بين التوراة والاستشراق: علم الآثار الفلسطيني/ فارس سعادة

– عن التعليم والدراسة عن بُعد في زمن الكورونا/ نسرين عصام الصغير

– الصفحة الثقافية: ثلاث قصائد عربية خالدة/ طالب جميل

– قصيدة العدد: ابن الشهيد/ بدر شاكر السياب

– رسم للمناضل القومي د. عماد لطفي ملحس (1948-2020) رحمه الله

لقراءة العدد:

http://www.freearabvoice.org/

لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/10/72.pdf