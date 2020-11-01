في اليوم الوطني للبيئة.. طرطوس تكرم ٥٠ عامل نظافة ورجل إطفاء

طرطوس- محمد محمود

أقامت مديرية البيئة بطرطوس حفلا بيئيا تضمن حملة تشجير في حديقة الهلال الأحمر الغربية في حي الإنشاءات بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، شاركت فيه جمعيات أهلية ومنظمات شعبية، وعدد من الجهات الحكومية، تحت شعار ” بيئتنا أمانتنا ..غاباتنا مسؤوليتنا” تلاه تكريم عدد من عمال النظافة ورجال الإطفاء من مختلف مناطق المحافظة في مبنى محافظة طرطوس.

واعتبر الرفيقان محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبوسعدى محافظ طرطوس أن التكريم واجب ورد للجميل لهؤلاء الأبطال الذين كانوا جنودا حقيقين وتوجهوا بالشكر لكل من ساهم بإخماد الحرائق التي شهدتها المحافظة مؤخرا وعلى رأسهم وفي مقدمتهم رجال الجيش العربي السوري الذين كانت يدهم الأولى والطولى في إخماد هذه الحرائق ، وفوج الإطفاء ورجال الدفاع المدني ، و أثنيا على جهود المجتمع الأهلي والمحلي الذين تعاضدوا وساهموا مع الفرق بإخماد الحرائق في قراهم دون تدخل ، نظرا للظروف التي شهدتها المحافظة واندلاع الحرائق بعدة مناطق بآن واحد

وأكدا أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد لمحافظة طرطوس ولقائه المواطنين المتضررين كانت البلسم والشفاء للآلام والجراح.

د.علي داوود مدير البيئة في تصريح للبعث ميديا قال :

إن حملة التشجير تعمل على ترسيخ مفهوم زراعة الشجرة لدى فئة الشباب خصوصا بعد الحرائق التي اندلعت مؤخرا، وهي جزء من حملة أوسع ستنطلق لاحقا لإعادة تشجير المناطق التي طالتها النيران والحرائق.

في حين اعتبر المشتركون في حملة التشجير أنها رسالة لزرع الأمل والغد المشرق مع كل غرسة توضع في اي مكان.

في المقابل بين المهندس وسام عيسى مدير إدارة النفايات الصلبة بالمحافظة أنه تم تكريم 50 عاملا من عمال النظافة ورجال الإطفاء من مختلف الوحدات الإدارية ، حيث تم اختيارهم من الوحدات الإدارية المختلفة.

العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء اعتبر أن كل رجال الإطفاء يستحقون التكريم وهم يبذلون جهودا كبيرة وكان لديهم حس عالي بالمسؤولية في إخماد الحرائق بالسرعة القصوى للحفاظ على أروح المواطنين وممتلكاتهم وأكد على ضرورة تطوير وتوسيع الملاك العددي لمنظومة الإطفاء ورفده بالآليات والعناصر وافتتاح مراكز اضافية لسهولة الوصول إلى مناطق الحرائق بشكل أسرع.

حضر التكريم الرفيق عضو قيادة فرع الحزب جمال غزيل و رئيس مجلس المحافظة عليا محمود ونائب رئيس المكتب التنفيذي وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مجلس مدينة طرطوس وعدد من الإدارات والمعنيين.