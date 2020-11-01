“قسد” تختطف عدداً من الشبان في ريفي الحسكة والرقة

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي سياساتها الإجرامية بحق السكان المدنيين ضمن المناطق التي تحتلها في مناطق الجزيرة السورية حيث أقدمت هذه الميليشيات على اختطاف عدد من المدنيين بريفي الرقة والحسكة.

ففي ريف الحسكة قالت مصادر محلية لمراسل سانا إن جملة مداهمات شنها مسلحو ميليشيا “قسد” طالت عدداً من المنازل السكنية في بلدة مركدة جنوب المدينة وقامت على إثرها باختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

كما أشارت مصادر أهلية لـ سانا في ريف الرقة إلى أن ميليشيا “قسد” اختطفت أيضاً عدداً من الشبان في منطقة الكرامة شرق الرقة بعد مداهمتها المنطقة وترويع الأهالي واقتادت الشبان إلى جهة مجهولة لتجنيدهم ضمن حملات التجنيد القسري للقتال في صفوفها.