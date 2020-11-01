مشاركة لبنانية ومن محافظة السويداء في معرض “إبرة وخيط” السادس بثقافي أبو رمانة

لوحة الصعود المصممة بالتدرجات التي شكّلت مفرش سرير بقياس كبير شاركت بإنجاره أكثر من عشرين مشاركة من مجموعة “إبرة وخيط” وقد شكل العمل الأساسي في معرضها السادس الذي أقيم في المركز الثقافي العربي –أبو رمانة- بمشاركة مؤسسة المرأة السورية الوطنية برئاسة السيدة ريم العمري، ودل على تطور المجموعة من حيث الأفكار والتنفيذ والإتقان ضمن مسار فنّ التدوير.

وحفل بالجديد على صعيد تصنيع الدمى سواء بالتصنيع من القماش ومن ثم التنوع بحشوات الدمى، أوتصميم الأزياء للنموذج العالمي الباربي. ولاقى هذا الركن انتباه الزائرين خاصة الدمى المصغرة لفن الكاريكاتير ولهيكل الحيوانات الأليفة.

كما اعتمد هذا المعرض على تصنيع مجموعة من الوسائد بقياسات متدرجة لتشكل مجموعة متكاملة، واهتم بتقنية تداخل الأقمشة المنوعة بتقنية فن الكولاج.

إضافة إلى القطع الأساسية لمفارش الطاولات والأسرة والكروشيه بكل أنواع الخطوط ومستلزمات المطبخ إذ عُرضت تنويعات ” بالمساكات” المصنوعة من قماش الجينز بأسلوب فني من تدوير ثياب الجينز وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

كما ازدان المعرض بلوحات قماشية برسومات تشكيلية ثم قصها وحياكتها مع القماش الأساسي الخلفية، فأضافت بعض اللوحات مسحة تراثية مثل الطربوش والأزياء التراثية.

أما الفنانة التشكيلية رزان الكيلاني فشاركت بلوحات قماشية حملت طابعاً تراثياً إذ أدخلت قماش الصايا والأغباني والبروكار في لوحاتها، ومزجت بين الرسم الزيتي وبين فن إعادة التدوير للأقمشة بلوحة البدوية السورية، وتحدثت للبعث ميديا عن مشاركة السيدة سنا الزين من لبنان بقطع مميزة أضافت إلى قماشها شغل السنارة لمفارش الطاولات والوسائد، وعن تميز السيدة مشيرة الزير من السويداء بالمعرض بالتطريز الذي اشتُهرت به نساء السويداء بشغل مفارش السرير والطاولات.

وأوضحت السيدة رهام دالاتية بأن مجموعة “إبرة وخيط” تعتمد على التعليم المشترك وتبادل الخبرات بين المشاركات لجميع التصميمات، وأن التصميم الأساسي كان لمفارش السرير بالقياس المعروف” 150 عرض بطول 180″ وفق فن التدوير بألوان وأقمشة تتوافق مع أذواق المشاركات، وبإدخال اللون الذهبي في بعض الأعمال، وتابعت بأن هذا المعرض تم بالتعاون مع مؤسسة المرأة السورية الوطنية برئاسة السيدة ريم العمري بهدف تعاون النساء في مجالات الأعمال اليدوية والحياكة من خلال الدورات التدريبية، ومن خلال تطوير المهارات بالاجتماع الأسبوعي الدوري الأساسي لمجموعة “إبرة وخيط” في مجمع دمر الثقافي يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة، وتتم خلال الاجتماع المتابعة والتدريب من قبل المشاركات الحاصلات على شهادة حرفية وعرض المنتجات وتبادل الآراء وتقويم القطع للوصل إلى أفضل نتيجة، وفي كل معرض جديد تحقق مجموعة إبرة وخيط مشاركات أكبر وأوسع وأكثر تطوراً.

افتتحت المعرض السيدة رباب أحمد مع السيدة ريم العمري رئيسة مؤسسة المرأة السورية الوطنية مع عدد من أعضاء المؤسسة والمشرفات والمشاركات بمجموعة إبرة وخيط بحضور عدد من الفنانين والمهتمين.

البعث ميديا – ملده شويكاني