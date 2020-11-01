مهرجان التسوق الشهري لغاية 8 الجاري بصالة طرطوس الرياضية

طرطوس-لؤي تفاحة

افتتح بسام حمود نائب محافظ طرطوس مساء اليوم الأحد مهرجان التسوق الشهري الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها الذي يستمر لغاية الثامن من الشهر الجاري, وخلال جولته في المهرجان استمع نائب المحافظ للحسومات التي يقدمها المهرجان التي تصل لأكثر من 30 % لكافة المواد الغذائية والمنظفات وباقي السلع الأخرى، مؤكدا أهمية أن تكون الحسومات حقيقية.

وتشارك السورية للتجارة من خلال فرع طرطوس بكافة المواد والسلع.

محمد جمال قلعجي مدير المهرجان لفت إلى نوعية الشركات المشاركة وما يتضمنه من فعاليات ومسابقات قيمة وحسومات وهدايا , مشيراً لاتباع طرق الوقاية التي تشترطها وزارة الصحة للتصدي لفايروس كورونا حماية وضماناً لسلامة المشاركين والزوار .

وأوضح عدد من المواطنين وجود فوارق لا بأس بها في المواد المعروضة وإن كانت بكميات قليلة وبالنسبة للمنظفات فهي لا تختلف عن السوق إلا بفارق بسيط…!!؟