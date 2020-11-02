أسعار النفط تنخفض

سجلت أسعار النفط اليوم انخفاضا أكثر من ثلاثة بالمئة بفعل المخاوف من انعكاسات اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا على الطلب على الوقود.

وبحسب “رويترز”: فإن العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني انخفضت 34ر1 دولار بما يعادل 5ر3 بالمئة إلى 60ر36 دولارا للبرميل، في حين هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41ر1دولار أو 9ر3بالمئة مسجلة 38ر34 دولارا.

وانخفض برنت بما يصل إلى 8ر5 بالمئة كما تراجع خام غرب تكساس إلى ستة بالمئة في المعاملات المبكرة إلى أدنى مستوياتهما منذ أيار.