استئصال ناجح لورم نادر لكلية مريض بمشفى الباسل بطرطوس

البعث ميديا -طرطوس- وائل علي

رغم الضغط الكبير وظروف العمل الصعبة يتابع مشفى الباسل بطرطوس تقديم خدماته الصحية الباردة والساخنة على مدار الساعة.

حيث تمكن فريق قسم العمليات والجراحة البولية من استئصال ورم نادر على القطب السفلي للكلية اليمنى لأحد المرضى المراجعين للمشفى بشكوى بيلة دموية غير مؤلمة ليتبين بعد إجراء إيكو جهاز بولي وجود كتلة غير متجانسة على القطب السفلي للكلية اليمنى وهذا ما أكده تصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح مع الحقن MCT بعد تعزيز للمادة الظليلة.

فتقرر إجراء العمل الجراحي لاستئصال كلية يمنى جذري بشق شيفرون معدل أيمن وفتح الطبقات والدخول إلى داخل البريتوان وخلف البريتوان وقلب الكولون الصاعد وصولا إلى القطعة الثانية للعفج, وتبعيد القطعة الثانية للعفج عبر مناورة كوشر وعزل السرة الكلوية مباشرة تحت القطعة الثانية للعفج وعزل الوريد الكلوي وتعليقه ثم عزل الشريان الكلوي وربطه وقصه أولا وربط وقص الوريد الكلوي, وتسليخ الكلية مع لفافة الجيروتا المحيطة بها مع غدة الكظر الأيمن واستئصالهم دون فتح محفظة الجيروتا واغلاق الطبقات حسب الأصول.

لتنتهي الخطوات الجراحية السبعة بنجاح وتخريج المريض بعد يومين بحالة عامة ممتازة.

وأكدت نتيجة التشريح المرضي أن الورم المستأصل من الأورام النادرة ذات الإنذار الجيد.

وقد شكرت إدارة المشفى فريقها الجراحي في قسم العمليات وشعبة الجراحة البولية الذي ضم الدكاترة نزار عيسى رئيس شعبة الجراحة البولية وياسين سليمان أخصائي جراحة بولية وهيام مصطفى أخصائية تخدير والأطباء المقيمين علي صقر- حسن ضاحي- عدي محمود.