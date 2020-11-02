المصرف المركزي يطرح شهادات إيداع بالليرة السورية للاكتتاب

أعلن مصرف سورية المركزي عن طرح الإصدار الثالث لعام 2020 للاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية.

ودعا المركزي في إعلانه الراغبين بالحصول على معلومات حول عملية الاكتتاب الى مراجعة الموقع الالكتروني للمركزي.

وكان المركزي أعلن في حزيران الماضي عن إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية الإصدار الثاني وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية بقيمة اسمية للشهادة الواحدة 100 مليون ليرة سورية.