الهلال: الامين العام للحزب الدكتور بشار الأسد هو الداعم الأول للشباب ولكافة قضاياهم

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي تحيات ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية، وذلك خلال لقائه الرفاق المشاركين في المؤتمر العاشر لاتحاد شبيبة الثورة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير والدعم الذي أولاه القائد للشباب وقد تجلى ذلك حينما قال ووصف الشباب العربي المقاوم، بأنه دليل على حيوية هذه الأمة، وبرهان واضح على فشل ما أراده أعداؤها لها، وسيستمر فشلهم ما دامت شعلة المقاومة متّقدة في نفوس ووجدان شبابنا العربي الذين تمثلون أنتم جزءاً مهماً منهم.

وأكد الرفيق الهلال أن الوطنية هي من يحول الطاقات الشبابية إلى العمل الجاد؛ حينما تؤطر باتجاهها الصحيح لتعطي للصخرة المتينة المتمثلة بالشباب مسارها الصحيح والجدي، منوهاً بأن منظمة اتحاد شبيبة الثورة هي المعنية بهذا التأطير وأن القيادة تعول على هذه المنظمة الشبابية كي تحافظ وتؤهل الشباب الواعي المنطلق القادر على إثبات قضيته والدفاع عن وطنه.

كما شدد الرفيق الأمين العام المساعد على ضرورة الاعتماد على الطاقات الشابة، وإيصالها للمواقع القيادية ليكون العمل الوطني ممزوجاً باندفاع الشباب والانتهاء من العقلية الإقصائية الموجودة في بعض العقول المريضة؛ من خلال إقصاء الشخصية ذات الكفاءة للحفاظ على المنصب، وخصوصاً أن المرحلة القادمة هي مرحلة إعادة الإعمار.

كما نوه الرفيق الهلال إلى ضرورة تفعيل العمل المؤسساتي الجماعي في المؤسسات أو المنظمات الشعبية والقيادات الحزبية، والابتعاد عن احتكار العمل والصلاحيات على مستوى أمين المنظمة وتفعيل دور أعضاء المكاتب التنفيذية والاعتماد على القيادات القاعدية التي تشكل اللبنة الأساسية في العمل لنجاح أي مؤسسة.

يذكر بأن أعمال المؤتمر تستمر حتى يوم غد وقد انعقد في فندق صحارى وتم انتخاب أعضاء المجلس المركزي يوم أمس.

حضر اللقاء الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الشباب المركزي