حصيلة ضحايا زلزال ازمير التركية ترتفع إلى 79 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي وقع في بحر إيجة يوم الجمعة الماضي قبالة مدينة إزمير غرب تركيا إلى 79 قتيلا، في وقت استؤنفت فيه صباح اليوم جهود الإنقاذ في ثمانية أبنية تهدمت وتضررت جراء الزلزال.

وأفادت “رويترز” نقلا عن إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا (أفاد) قولها: إن 79 شخصا وجميعهم في إزمير قتلوا في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية جراء الزلزال لافتة إلى إصابة 962 شخصا.

وأضافت الإدارة أمس: أن المنطقة شهدت 850 هزة ارتدادية قوة 40 منها فوق 4 درجات منذ وقوع الزلزال الذي بلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر.