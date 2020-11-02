ربط مديرية نقل دير الزور إلكترونياً مع 12 محافظة

أعلنت وزارة النقل عن إنهاء أتمتة عمل مديرية النقل في محافظة دير الزور وربطها إلكترونيا مع 12 محافظة وهي (دمشق وريفها وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب والرقة والقنيطرة والسويداء ودرعا).

وبينت الوزارة في بيان لها أن برنامج إدارة معاملات المركبات المركزي الذي تمت الأتمتة من خلاله يمكن المواطن حالياً من إجراء أي معاملة لمركبته من أي محافظة ومن أي دائرة نقل ويوفر مشقات الانتقال والسفر والتكاليف وبزمن قياسي وعبر الدفع الإلكتروني أيضاً.

كما يسهم البرنامج وفق الوزارة في تأمين بنك معلومات وبيانات متكاملة ويقلل الأخطاء المحتملة ويخفض زمن المعاملات وعدد إجراءات العمل إلى أقل عدد ممكن وبشكل لا يضطر فيه المواطن إلى التواصل مع أكثر من موظف لإنجاز المعاملة، كما أنه يحقق الربط الشبكي مع المحافظات لتصبح كل مديريات ودوائر النقل متكاملة وموحدة.

وذكرت الوزارة أنه مع تطبيق البرنامج مباشرة تم أمس إنجاز 85 معاملة عبر البرنامج لمركبات تتبع لعدد من المحافظات كما تم تحصيل إشعارات رسوم لها عبر الدفع الإلكتروني.