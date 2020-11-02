سيدة سورية تحصل على شهادتين في التدريب القيادي وتشارك في تأليف كتاب مع كتّاب عالمين

حصلت خبيرة التدريب السورية كريستينا كشر المختصّة بتطوير قدرات القيادة والتواصل على شهادتين في التدريب القيادي للمجموعات والأفراد من أكاديميّة «مارشال-غولدسميث» الأميركيّة للتدريب القيادي في أيار الماضي، من بعد قبولها في المنحة من ضمن مائة خبير تدريب في العالم، وبذلك تكون أول خبير تدريب سوري يتم قبوله في هذه المنحة وتخرّجه من الأكاديميّة.

وأوضحت كَشَر أن هاتين الشهادتين ستطوّران في قطّاع صناعة التدريب في سوريّة ويرفعون من سوّيته في مجال التدريب القيادي والإداري.

كما شاركت كريستينا كمؤلّف عربي وحيد مع مؤلّفين خبراء من الهند، سويسرا، فرنسا، إنكلترا، أميركا، جنوب إفريقيا، كينيا، وأوستراليا. بكتابة فصل كامل ضمن كتاب «العقل الناجح»

كتبت فيه عن العلاقة بين النجاح والتطوّر الذهني والفرح، وتصدّر الكتاب المرتبة الأولى ضمن الكتب الأكثر مبيعاً بثلاث فئات على موقع آمازون بعد أن تمّ إطلاقه خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وتهدي كشر هذين الإنجازين إلى سوريّة وإلى كلّ شخص آمن بقدراتها المحليّة والعالميّة.