طهران.. خاجي يبحث مع بيدرسون سبل حل الأزمة في سورية

اجتمع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في طهران اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، وبحثا سبل حل الأزمة فيها.

وأكد خاجي خلال اللقاء أهمية ايجاد حلول لعودة المهجرين السوريين باعتبارها مسألة إنسانية تسهم نتائجها الإيجابية في دفع الحل السياسي للأزمة في سورية داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي للاجئين المقرر عقده هذا الشهر في دمشق.

بدوره قدم بيدرسون إيضاحات حول نتائج جولته الأخيرة التي قام بها في عدد من بلدان المنطقة.