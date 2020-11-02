مدير عام منظمة الصحة العالمية مصاب بـ”كورونا”

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام عن غيبريسوس قوله في تغريدة كتبها على صفحته الشخصية على “تويتر”: “تبين أنني خالطت شخصا أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا .. إنني على ما يرام وبلا أعراض لكنني سأخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة”، مؤكدا أنه سيواصل العمل من المنزل.

وأضاف غيبريسوس: من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية.. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال عدوى فيروس كورونا وحماية الأنظمة الصحية.