هيئة شؤون الأسرى تطالب بإنقاذ حياة الأسير الأخرس

لليوم الـ 99 على التوالي، يواصل الأسير الفلسطيني، ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى في معتقلاته.

المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، ذكر أن الهيئة بعثت رسائل إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية المعنية بشؤون الأسرى، تطالب فيها بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه.

ويعاني الأسير الأخرس من إعياء شديد وارتفاع ضغط عضلة القلب وتتزايد المخاوف من تضرر الوظائف الحيوية للكلى والكبد والرئتين ومن احتمال تعرضه لانتكاسة مفاجئة تهدد حياته.