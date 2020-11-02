وفيات كورونا حول العالم تتجاوز المليون و205 آلاف شخص

كشف موقع وورلد ميترز الأمريكي بأن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من مليون و205 آلاف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وبحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون: أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 46804745 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 1205046 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 33749029 شخصا.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 236471 حالة وفاة من أصل 9473911 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 122642 حالة وفاة من أصل 8229322 إصابة، ثم البرازيل بتسجيلها 160104 حالات وفاة من أصل 5545705 إصابات.