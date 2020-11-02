16 صنفاً دوائياً لجرعات السرطان تصل إلى الحسكة

وصل إلى محافظة الحسكة 16 صنفا دوائيا لجرعات مرضى السرطان في الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال.

رئيس مجلس إدارة الجمعية، مزنة محمود العلبي، بينت، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أن الأدوية وصلت من محافظة حلب وهي تسد حاجة مركزي معالجة الأورام في الحسكة والقامشلي لشهر تقريبا، لافتة إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تأمين أصناف أخرى من خلال التبرعات التي تقدم إلى الجمعية.

وأكدت أهمية وصول الأصناف الدوائية لتخديم مرضى السرطان وتقديم الرعاية لهم وإعطائهم الجرعات المناسبة وفق بروتوكولات وزارة الصحة ومشفى البيروني، حيث تعمل الجمعية على تأمين الجرعات وإيصالها إلى الحسكة لتخفيف معاناة المرضى واختصار الكثير من التكاليف عليهم جراء السفر إلى دمشق لأخذ الجرعات.

وافتتحت الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال المركزين في أيلول الماضي، وكان لهما دور بارز في تخفيف المعاناة والأعباء عن الأهالي ومرضى السرطان وتجنيبهم عناء السفر إلى دمشق لتلقي العلاج.