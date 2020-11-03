النمسا: أحد منفذي هجوم فيينا من أنصار “داعش”

أعلنت النمسا أن أحد منفذي الهجوم في العاصمة فيينا أمس والذي قتلته الشرطة لاحقا من أنصار تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في مؤتمر صحفي نقلت فرانس برس مقتطفات منه إلى أن منفذ الهجوم شخص متطرف ومن أنصار تنظيم “داعش”، مضيفا أن المحققين اقتحموا شقته بعد تفجير الباب حيث كان “مدججاً بالسلاح” مع بندقية رشاشة وحزام متفجرات تبين أنه وهمي.

وبين نيهامر: أنه ينطلق من مبدأ أن “عدة أشخاص” شاركوا في الهجوم لكن دون تأكيد ذلك رسميا، منوها: بأن المحققين يحاولون تحديد العدد لأن النيران حصلت في مواقع مختلفة.

وكان ستة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون تم نقلهم إلى المشفى بعد أن استهدف مسلحون ست مناطق مجاورة وسط العاصمة النمساوية.