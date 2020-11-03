تويتر وفيسبوك يضعان تحذيرا على منشور لترامب

وضع موقعا التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيه قرار المحكمة العليا بشأن تمديد التصويت في ولايتين بأنه “خطير جدا”.

وكانت المحكمة العليا سمحت الأسبوع الماضي بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات الرئاسية في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب في انتخابات الرئاسة.. وشكك الأخير لاحقاً في منشور على تويتر وفيسبوك بالقرار معتبراً أنه “سيسمح بغش مستفحل دون كابح”.

وأفادت “رويترز”: أن موقع “تويتر” أرفق مع تغريدة ترامب ما يفيد بإخلاء مسؤوليته قائلاً: إن محتواها “محل خلاف وربما يكون مضللاً” وتضمن إخلاء المسؤولية رابطاً لمعلومات تؤكد “قانونية وسلامة” التصويت عبر البريد.

وقال متحدث باسم “تويتر”: إن هذا الإجراء يتسق مع “سياسة النزاهة المدنية” التي يطبقها الموقع مضيفاً: إن تويتر سيقيد بشكل ملموس التعليقات على تغريدة ترامب.

كما نشر موقع فيسبوك إخلاء مسؤولية بين فيه أن التصويت عبر البريد ومن خلال مراكز الاقتراع “مشهود لهما بالجدارة بالثقة” في الولايات المتحدة وأن تزوير الأصوات نادر جداً.