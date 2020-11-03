قائد الثورة الإسلامية: لا يعنينا من يفوز في الانتخابات الأمريكية

في كلمة خلال فعالية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام السيد علي الخامنئي، أن سياسة طهران تجاه الولايات المتحدة لن تتغير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات.

الخامنئي ذكر أن الانحدار الأخلاقي في النظام السياسي الأمريكي واضح باعتراف الأمريكيين أنفسهم، مبينا أن طهران لا يعنيها تغير الأسماء في الانتخابات الرئاسية بل السياسة.

وأضاف بن النظام الاستكباري الأمريكي هو نظام إرهابي فاسد يرمي إلى السيطرة على كل مقدرات الشعوب، والأمريكيون أينما حلوا يزرعون الأزمات والفتن، مشيراً إلى أن من أمثلة ذلك ما يحصل في اليمن والعراق.

ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن الإدارات الأمريكية هي المسؤولة عن زرع الإرهاب في المنطقة ليقوم أذيالها فيها بتقديم الأموال والدعم العسكري والمادي للإرهابيين.

كما أوضح بأن العداء الأمريكي لإيران يعود إلى عدم رضوخها للسياسات الأمريكية بالمنطقة، ولا سيما تجاه فلسطين، مشدداً على وجوب امتلاك بلاده المعدات العسكرية اللازمة للحفاظ على أمنها وحمايتها من أطماع الأعداء.

وفي السياق، أشار الخامنئي إلى أن هناك أنظمة في الغرب تدعي الحرص على الإنسانية، في وقت تتسم ممارساتها بالوحشية حيال حضارات الآخرين، مؤكداً أن دعم مسؤولين غربيين للرسوم المسيئة للرسول الأكرم هو جريمة لا تختلف عن دعم أنظمة وحشية وإرهابية.