قائمة منتخب سورية لوديتي أوزبكستان والأردن
أعلن التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري قائمة نسور قاسيون لوديتي أوزبكستان والأردن، بمعسكر الإمارات.
وضمت القائمة كلًا من:
“إبراهيم عالمة وطه موسى وأحمد مدنية وشاهر الشاكر وأحمد الصالح وعبد الله الشامي وعبد الرزاق محمد وعمر ميداني وفارس أرناؤوط ويوسف محمد وحسين جويد ويوسف الحموي ومؤيد العجان وخالد كردغلي وعمرو جنيات وثائر كروما”.
“محمد عثمان وإياز عثمان وسيمون أمين ومحمد عنز وكامل حميشة وماهر دعبول ومحمد ريحانية وورد السلامة ومحمد المرمور وعمر السومة وعمر خريبين وعلاء الدالي ومحمود المواس ومارديك مردكيان ومحمد مالطا”.
الملفت بالقائمة دعوة عدد كبير من المحترفين أبرزهم محمد عثمان وإياز عثمان وسيمون إمين، إضافة للسومة وخريبين.