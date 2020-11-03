مينسك: علاقاتنا مع سورية تاريخية وقوية وتتميز بالثقة المتبادلة

أكد الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في كلمة له اليوم خلال تقبله أوراق اعتماد سفير سورية محمد العمراني مع عدد من السفراء الجدد لدى مينسك أن بيلاروس وسورية تربطهما علاقات صداقة تاريخية قوية تتميز بالثقة المتبادلة داعياً إلى تعزيز هذه العلاقات وتكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ونوه رئيس بيلاروس بجهود الدولة السورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها موضحاً أن هذه الجهود ستقود إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي في البلاد.

وتطرق لوكاشينكو في كلمته إلى الوضع الداخلي في بلاده مؤكداً أن بيلاروس تمر حاليا بفترة صعبة تتعلق بحماية سيادتها واستقرارها معربا عن قناعته بأن شعب بيلاروس سيتجاوز المحنة نحو مزيد من الاستقرار الداخلي.

وكان وزير خارجية بيلاروس فلاديمير مكي تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العمراني في الثالث عشر من الشهر الماضي وبحث معه القضايا الملحة المتعلقة بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.