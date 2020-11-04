الرئيس الروسي: نعمل لإنهاء نزاع قره باغ بأسرع وقت ممكن

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا تبذل كل ما بوسعها لإنهاء نزاع قره باغ بين ارمينيا واذربيجان بأسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله اليوم خلال اجتماع مع ممثلي الجمعيات الدينية الروسية “الوضع في قره باغ كان يمكن حله سلميا دون اللجوء إلى السلاح” مضيفا أن “روسيا على اتصال مع ارمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ وتأمل التوصل إلى نتائج تناسب الجميع”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية أمس أن محاولات تدويل النزاع في منطقة قره باغ وإشراك مرتزقة إرهابيين فيه “تثير قلق روسيا”.