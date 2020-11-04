تضامناً مع الأسرى.. وقفتان في نابلس وجنين

شهدت مدينتا نابلس وجنين في الضفة الغربية اليوم وقفتين تضامنيتين مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 101 يوم وسط تدهور حالته الصحية.

وأكد المشاركون في الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في نابلس وفق ما ذكرت وكالة وفا تضامنهم مع الأسير الأخرس مشددين على ضرورة تحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها لإنقاذ حياته.

وفي جنين رفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير الأخرس وجميع الأسرى في معتقلات الاحتلال وخاصة المرضى منهم داعين إلى وحدة الصف الفلسطيني لإسقاط كل المؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.