قرب البيت الأبيض.. إصابة أربعة أشخاص طعناً بسكين في واشنطن

بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، أصيب أربعة أشخاص بجروح اليوم جراء هجوم بسكين نفذه مجهولون في العاصمة الأمريكية واشنطن قرب البيت الأبيض.

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن شرطة العاصمة قولها إن “الضحايا الأربع وهم ثلاثة رجال وامرأة وجميعهم أعضاء بمجموعة “براود بويز” اليمينية تعرضوا للطعن في شارع 14 شمال غرب واشنطن” مشيرة إلى أن الشرطة باشرت البحث عن ثلاثة أشخاص مشتبه بهم من المحتمل أن يكونوا نفذوا الهجوم.

ولم تحدد الشرطة بعد ما إذا كان الهجوم على صلة بالانتخابات التي تجري في البلاد والتي لا تزال نتائجها النهائية غير معروفة.