05, 11, 2020 - 12:43 صباحًا

مهاجم سبيزيا يفشي سر محادثته “الملهمة” مع رونالدو

رياضة   38

كشف إيمانويل جياسي، مهاجم سبيزيا، عن تفاصيل محادثته مع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بعد مباراة الفريقين، الأحد الماضي، في الجولة 6 من الدوري الإيطالي.

وشارك رونالدو في المباراة من على مقاعد البدلاء، وأحرز هدفين خلال فوز يوفنتوس بنتيجة 4-1.

وقال جياسي، في تصريحات أبرزها فوتبول إيطاليا نقلا عن أحد المواقع الغانية: “تحدثت قليلا مع كريستيانو رونالدو قبل مغادرة الملعب، وأخبرته أنه مصدر إلهام لي ولجميع لاعبي الكرة تقريبًا، خاصة الشباب”.

وأضاف: “كان رونالدو سعيدًا لسماع هذه الكلمات وابتسم، ثم قال شكرًا لك يا أخي أنصحك بالعمل الجاد ومواصلة السعي لتحقيق أحلامك، لأن كل شيء يمكن تحقيقه في الحياة”.

وواصل جياسي: “أريد تمثيل غانا، لذلك سأستمر في العمل الجاد مع فريقي، ولن أسمح لما حدث الشهر الماضي أن يحبطني”.

وأتم: “أقدم أداء ثابتًا مع الفريق، وألعب في الدوري الإيطالي كل أسبوع، لذا توقعت اختياري في المنتخب. لم يحدث ذلك لكن أعلم أنه سيأتي يومًا ما”.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

قد يعجبك أيضاً

عودة الفرنسي بنزيمة أمام فولفسبورغ بـ«سانتياغو برنابيو»

azez 0

فوز سان جيرمان على نانت

azez 0

بعد نحو عام.. انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإيطالي

azez 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *