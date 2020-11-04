مهاجم سبيزيا يفشي سر محادثته “الملهمة” مع رونالدو

كشف إيمانويل جياسي، مهاجم سبيزيا، عن تفاصيل محادثته مع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بعد مباراة الفريقين، الأحد الماضي، في الجولة 6 من الدوري الإيطالي.

وشارك رونالدو في المباراة من على مقاعد البدلاء، وأحرز هدفين خلال فوز يوفنتوس بنتيجة 4-1.

وقال جياسي، في تصريحات أبرزها فوتبول إيطاليا نقلا عن أحد المواقع الغانية: “تحدثت قليلا مع كريستيانو رونالدو قبل مغادرة الملعب، وأخبرته أنه مصدر إلهام لي ولجميع لاعبي الكرة تقريبًا، خاصة الشباب”.

وأضاف: “كان رونالدو سعيدًا لسماع هذه الكلمات وابتسم، ثم قال شكرًا لك يا أخي أنصحك بالعمل الجاد ومواصلة السعي لتحقيق أحلامك، لأن كل شيء يمكن تحقيقه في الحياة”.

وواصل جياسي: “أريد تمثيل غانا، لذلك سأستمر في العمل الجاد مع فريقي، ولن أسمح لما حدث الشهر الماضي أن يحبطني”.

وأتم: “أقدم أداء ثابتًا مع الفريق، وألعب في الدوري الإيطالي كل أسبوع، لذا توقعت اختياري في المنتخب. لم يحدث ذلك لكن أعلم أنه سيأتي يومًا ما”.