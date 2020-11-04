200 شاعر من مختلف أنحاء العالم في “مهرجان أوديسي الدولي 2020”

تحت ضغط فيروس “كورونا” وما فرضته على القطاعات الثقافية حول العالم، يقام “مهرجان أوديسي الدولي 2020” استثنائياً هذا العام عبر تطبيق “زووم”.

وتنعقد الدورة الحالية من المهرجان في رومانيا بين 14 و16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 200 شاعر من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين المشاركين الزميلة في الميادين الثقافية الكاتبة والشاعرة اللبنانية هالة نهرا التي ستقرأ من ديوانها “الفرح عنوان الأبد” (دار الفارابي)، والعراقي حسين السياب، والفلسطينية شادية حميد، والجزائرية ثريا حمدوش.

يذكر أن هذا الحدث من تنظيم “مؤسسة منير مزيد للثقافة والفنون”، فيما يحل ضيف الدورة الحالية رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.