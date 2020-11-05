05, 11, 2020 - 9:36 مساءً

اعتقال العشرات خلال احتجاجات بمدينتي نيويورك وبورتلاند

سياسة-دولي   29

اعتقلت الشرطة الأميركية عشرات الأشخاص خلال احتجاجات اندلعت مساء أمس في مدينتي نيويورك وبورتلاند تزامنا مع عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة “رويترز”: أن شرطة بورتلاند بولاية اوريغون اعتقلت عشرة أشخاص بعد أن أعلنت عن حدوث أعمال شغب في وسط المدينة، واستعانت حاكمة الولاية كيت براون بالحرس الوطني للتصدي لعنف واسع النطاق خلال ساعات الليل في حين قالت شرطة نيويورك.. إنها ألقت القبض على نحو 50 شخصا في احتجاجات اندلعت بالمدينة في ساعة متأخرة من مساء أمس.

 

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