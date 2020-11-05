الحزب الشيوعي السلوفاكي يدعو الاتحاد الأوروبي لمعاقبة نظام أردوغان

دعا الحزب الشيوعي السلوفاكي الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن سياسة ازدواجية المعايير وفرض عقوبات على النظام التركي بسبب سياساته العدوانية المتواصلة وتدخلاته غير الشرعية في سورية ودول أخرى.

وأوضح رئيس الحزب يوزيف هردليتشكا في تصريح اليوم: أن تركيا كعضو في حلف الناتو تواصل سياساتها العدوانية ضد دول ذات سيادة مثل سورية واليونان وقبرص وليبيا، ولا سيما تدخلاتها السافرة وتأجيجها الحرب على سورية، وفقا لما نقلته “سانا”.

وأضاف: بأن النظام التركي لم يكتف بذلك بل وصل به الأمر إلى التدخل بشكل علني في الصراع الدائر في ناغورني قره باغ سياسيا وعسكريا ما يتسبب بتفاقم التوتر هناك وتقويض جميع الجهود المبذولة الرامية إلى حل الخلاف القائم بين ارمينيا واذربيجان بالطرق الدبلوماسية.

وأكد هردليتشكا: أن لا حل عسكريا للصراع في قره باغ وأن الحل هناك سياسي “يمكن أن تتوسط به مجموعة مينسك في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” .