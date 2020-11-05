المؤتمر العام العاشر لاتحاد شبيبة الثورة ينتخب قيادة جديدة للاتحاد

انتخب المجلس المركزي لاتحاد شبيبة الثورة الرفاق أعضاء قيادة الإتحاد بعد أن شهدت جلسات المؤتمر الانتخابي العاشر انتخاب أعضاء مجلس مركزي جديد للاتحاد البالغ عددهم 81 عضواً لخمسة أعوام قادمة.

حيث تم انتخاب الرفاق التالية أسماؤهم:

عفيف أحمد دلا رئيساً

سولينا محمود حمادة عضوا

علي فيصل عباس عضوا

سومر فيصل ضاهر عضوا

نبيل نور الدين يوسف عضوا

محمد عبد الكريم القاسم عضوا

رهف أحمد الجاسم عضوا

طاهر محمد سويد عضوا

قاسم صفوان الشاغوري عضوا

محمود شبلي شلغين عضوا

مرح حبيب بارودي عضوا

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت الأحد الماضي تحت عنوان “الشبيبة روح نصر وفداء.. سواعد عمل وبناء” ناقش المشاركون خلاله التقارير المقدمة من فروع الاتحاد وروابطه في المجالات الفكرية والسياسية والتنظيمية وإدارة الموارد المالية والمنشآت إضافة إلى القضايا التي تتعلق بالأنشطة التربوية والرياضية والعمل التطوعي والبيئة والأنشطة الفنية والثقافية والإعلام والمعلوماتية.

وطالب أعضاء المؤتمر بإيجاد صيغة مناسبة لتنظيم الحراك الشبابي على المستوى الوطني بهدف توحيد الجهود وتوظيف طاقات الشباب والاهتمام بقضاياهم وتنظيم إدارة نشاطاتهم وتنمية قدراتهم وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.

يذكر أن الانتخابات تمت وفقا لمعايير ومحددات تتعلق بالعمر والخبرة والمهام التي تولاها الرفاق وأسفرت عن تغيير في ما يقارب 90% من أعضاء قيادة الاتحاد.

البعث ميديا