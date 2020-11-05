كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هطلت كميات من المطر متفاوتة الغزارة في أغلب المحافظات كان أغزرها في الدريكيش والقدموس بمحافظة طرطوس وفي مطار الباسل بمحافظة اللاذقية.

وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم: حيث بلغت في دمشق وريفها بالحرمون 70 مم، وسرغايا 62 مم والزبداني 39 مم ومضايا 54 مم وميسلون 29 والتل 40 مم وجديدة الشيباني 22 مم وعسال الورد 32 مم وقطنا 20 مم ودمشق المزة 15 مم ودوما 24 مم وقاسيون 35 مم ومساكن برزة 25 مم وساحة الحجاز 28 مم والكسوة 19 مم ودوار المطار 29 مم ويبرود 12 مم والقطيفة 18 مم وعقربا 33 مم والنبك والجراجير 13 مم.

وفي محافظة السويداء: سجلت في عين العرب 42 مم ومدينة السويداء 26 مم وشهبا 32 مم وصلخد 22 مم والصورة السغيرة 23 مم.

وفي محافظة القنيطرة: سجلت في حضر 80 مم ومدينة القنيطرة 72 مم ونبع الصخر 42 مم.

وفي محافظة درعا: سجلت في نوى 27 مم وتل شهاب والمسيفرة 18 مم والشيخ مسكين 11 مم وإزرع ومدينة درعا 17 مم والصنمين 35 مم وبصرى 16 مم.

وفي محافظة حمص: بلغت في الناصرة 65 مم ومرمريتا 84 مم وفي شين وقلعة الحصن 65 مم وفي العريضة 74 مم وتلكلخ 72 مم وتل دو 40 مم ومدينة حمص 41 مم والرستن 30 مم والمخرم 27 مم والقصير 37 مم وتدمر 5 مم والقريتين 18 مم.

وفي محافظة حماة: في الرصافة 76 مم وحر بنفسه 50 مم ووادي العيون 59 مم ومصياف64 مم وعين حلاقيم 72 وفي ربعة 43 والحميري 38 مم ومحردة 36 مم وكفر زيتا 23 مم ومدينة حماة 39 مم وصوران 38 مم والسلمية 40 مم والصبورة 22 مم والسعن 21 مم وعقيربات 19 مم.

وفي سهل الغاب سجلت في شطحة 40 مم وعين الكروم 32 مم والكريم 43 مم وأفاميا 23 مم والسقيلبية 33 مم.

وفي محافظة طرطوس: بلغت في القدموس 98 مم والشيخ بدر 88 مم ومشتى الحلو 81 مم والدريكيش 102 مم وصافيتا 79 مم وحمام واصل 86 مم والصفصافة 76 وطرطوس 67 مم وبانياس 83 مم.

أما في اللاذقية: فقد وصلت كمية الأمطار في صلنفة 35 مم وكسب 38 مم والمزيرعة 50 مم والقرداحة 15 مم والحفة 30 مم والقطيلبية 75 مم ووادي قنديل 58 مم ومطار الباسل 95 مم وبوقا 54 مم والبهلولية 23 مم ومدينة اللاذقية 68 مم.

وفي محافظة إدلب سجلت في أرمناز 20 مم وفي مدينة إدلب 23 مم.

وفي حلب بلغت الهطولات في أعزاز 13 مم ومطار حلب 15 مم وفي مدينة حلب 10 مم وجرابلس 40 مم والباب 37 مم وعين العرب الشمالية 42 مم ومنبج 67 مم والسفيرة 20 مم.

وفي محافظة الرقة: سجلت في تل أبيض 7 مم وبئر محيسن 6 مم وفي مدينة الرقة 9 مم وعين عيسى 14 مم والمنصورة 15 مم والسبخة والكرامة 7 مم وفي جديدة خابور 2 مم.

وفي محافظة الحسكة: بلغت في هيمو 13 مم وعامودا وتل براك والهول والشدادة 3 مم وفي القامشلي 7 مم والقحطانية والجوادية وتل علو ومدينة الحسكة 6 مم واليعربية 1 مم وفي أبو قصايب وأم مدفع 4 مم وفي تلحميس 5 مم تل بيدر 2 مم ومبروكة 10 مم.