هطلات مطرية غزيرة.. والحرارة إلى انخفاض

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها في المناطق الشرقية، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة.

مديرية الأرصاد الجوية ذكرت أن الجو سيكون غائما جزئيا ماطرا على فترات في معظم المناطق، مبينا أن الهطل غزير ومصحوب بالرعد أحيانا، خاصة فوق المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق.

وبالنسبة للرياح، لفتت المديرية إلى أنها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحيانا تخف سرعتها مساء، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة غدا للارتفاع قليلا، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد وغزيرة أحيانا فوق المناطق الساحلية والجزيرة، وتضعف الفعالية خلال ساعات المساء وليلا يميل الجو للبرودة خاصة في المناطق الجبلية.