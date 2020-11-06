التربية تصدر توضيحاً بشأن أتمتة الامتحانات النهائية لطلاب الشهادتين

أكدت وزارة التربية عدم صدور أي قرار لها بشأن أتمتة الامتحانات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية وشهادة التعليم الأساسي حتى الآن.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم أنه في حال إقرار إجراء أي امتحان مؤتمت لأي مادة سيتم الإعلان عن ذلك على موقع الوزارة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل الامتحان النصفي ليتم تدريب الطلاب عليه.

وشددت الوزارة على المدرسين والموجهين كافة عدم نشر أي معلومات غير صحيحة حول هذا الموضوع تحت طائلة الملاحقة القانونية.