الدفاع الروسية تنفي مزاعم قصف الطيران السوري والروسي أهدافا مدنية في إدلب

نفت وزارة الدفاع الروسية ما تروج له وسائل إعلام مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية من مزاعم وادعاءات حول قيام الطيران السوري والروسي باستهداف أهداف مدنية في مدينة إدلب.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم الادميرال الكسندر غرينكيفيتش في تصريح صحفي: “رداً على ما تنشره بعض وسائل الإعلام الأجنبية من اتهامات للقوات في الجمهورية العربية السورية بقصف أهداف مدنية في محافظة إدلب نؤكد أن الجيش السوري والطيران الحربي الروسي لا يقومون بقصف أهداف مدنية في المحافظة”.

وأشار غرينكيفيتش إلى أن مركز التنسيق الروسي حذر مراراً في السابق من احتمال قيام التنظيمات الإرهابية بارتكاب استفزازات بهدف اتهام الجيش العربي السوري وتقويض استقرار الوضع في إدلب.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى وجود زيادة كبيرة في انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم “جبهة النصرة” حيث تم تسجيل 28 واقعة لإطلاق النار انطلاقا من مواقع إرهابيي “جبهة النصرة” في محافظة إدلب باتجاه أرياف إدلب وحلب واللاذقية خلال الساعات الـ 24 الماضية.