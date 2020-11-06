تشرين يهزم الفتوة… وديربي حلب ينتهي بالتعادل

انطلقت مباريات الجولة الثالثة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم وأقيم فيها سبع مباريات انتهت أربعة لقاءات منها بالفوز وثلاثة بالتعادل.

حيث حقق تشرين فوزاً كبيراً على مضيفه الفتوة بهدفين نظيفين، واضاف ثلاثة نقاط ثمينة حافظ من خلالها على صدارة الدوري.

وجاء الهدف الأول لتشرين في الدقيقة 22 من ضربة حرة نفذها عبد الرزاق المحمد ليكمل الكرة بعدها لاعب الفتوة علي بعاج هدفاً في مرماه بالخطأ.

وفي الشوط الثاني حاول الفتوة الضغط والعودة للمباراة ولكن البحارة استطاعوا المحافظة على الشباك نظيفة، وأضاف ورد السلامة الهدف الثاني في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بهدفين دون مقابل.

وشهدت مباريات الجولة الثالثة تعادل كلاً من الحرية والاتحاد في ديربي على ملعب الحمدانية بحلب، وفوز الطليعة على ضيفه الحرجلة بهدفين مقابل لاشيء، وفي لقاء الكرامة وضيفه الجيش سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وفي اللاذقية بسط حطين سيطرته على ملعب الباسل وهزم جبلة بهدفين مقابل هدف، وعلى أرضية ملعب تشرين بدمشق استطاع الوحدة الفوز على الوثبة بثنائية نظيفة، بينما خيم التعادل الإيجابي على لقاء الساحل والشرطة بهدف لكل منهما.

وفي ضوء هذه النتائج حافظ تشرين على صدارة الدوري بـ 9 نقاط، يليه كل من الجيش، الكرامة والوحدة بـ 7 نقاط، وحطين بـ 6 نقاط، ثم جبلة، الوثبة والطليعة بـ 4 نقاط، والشرطة 3 نقاط، والحرية نقطتان، ثم الساحل، والفتوة والاتحاد بنقطة واحدة، وفي المركز الأخير يأتي الحرجلة بدون نقاط.

يذكر أن مجريات الدوري السوري ستتوقف لمدة اسبوع بسبب استحقاقات المنتخب الأول بلقاء منتخبي الأردن وأوزبكستان ودياً.

البعث ميديا || يزن ميّا