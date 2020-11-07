أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا ورقم قياسي جديد في إيطاليا

سجلت بريطانيا 413 حالة وفاة و24957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت “رويترز” عن بيانات حكومية بريطانية أن إجمالي الوفيات ارتفع من أول اختبار إيجابي لفيروس كورونا في بريطانيا إلى 48475 حالة مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و171 ألفاً و441 حالة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل رقم قياسي بلغ 39811 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية في البلاد على الإطلاق مرتفعة من 37809 حالات أمس.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 425 وفاة جديدة في إيطاليا بانخفاض عن 446 حالة في اليوم السابق مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 902490 حالة بينما وصل مجموع الوفيات إلى 41063 وفاة.