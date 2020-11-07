07, 11, 2020 - 6:14 مساءً

إصابة زعيم البوسنة بفيروس “كورونا”

دولي   25

أعلنت البوسنة اليوم السبت عن تشخيص إصابة رئيس الحكومة زوران تيغلتيا بفيروس “كورونا المستجد”.

وأكد مجلس وزراء البوسنة والهرسك في بيان له ظهور أعراض إصابة خفيفة لدى تيغلتيا (59 عاما) الذي يتولى منصب رئيس الحكومة منذ أواخر العام الماضي، مضيفا أنه دخل الحجر الصحي المنزلي وحالته مستقرة والإجراءات اللازمة اتخذت بهدف ضمان استمرارية عمل الحكومة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت حكومة البوسنة والهرسك عن إصابة وزير الزراعة والموارد المائية والغابية فيها، شمس الدين ديديتش، بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19”.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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