07, 11, 2020 - 6:14 مساءً

إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

رياضة   25

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة نجميه البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي كاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان النادي الملكي: “جاءت نتيجة مسحة كاسيميرو وهازارد إيجابية، في اختبارات كورونا، والتي أجريت صباح أمس الجمعة”.

وأضاف البيان: “كل اللاعبين الآخرين، والجهاز التدريبي للفريق الأول، وموظفي النادي الذين يعملون مع الفريق مباشرة، أعطوا نتائج سلبية في نفس الاختبارات”.

وسيغيب اللاعبان بذلك عن مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا غدا الأحد على ملعب المستايا ضمن الجولة التاسعة من “الليغا”.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

قد يعجبك أيضاً

بالوتيلي في نيس لـ2019

Siwar Deeb 0

ستوك سيتي يضم اللاعب الصاعد من ريال مدريد “مولينا”

admin 0

شارابوفا تتغلب على الثانية عالمياً في بطولة أمريكا المفتوحة

Raghad 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *