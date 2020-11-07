طرطوس تتحضر لمهرجان التراث الشعبي السادس

تنطلق يوم الاثنين 9 تشرين الثاني في مدينة طرطوس بالمركز الثقافي العربي فعاليات مهرجان التراث الشعبي السادس، الذي يقام برعاية مديرية التراث الشعبي بوزارة الثقافة، ومديرية الثقافة في المحافظة، ويتم التحضير حالياً من قبل جمعية المهن اليدوية والحرف التراثية والتقليدية في اتحاد الحرفيين في طرطوس لأعمال المهرجان بتجهيز معرضين في صالة المركز (معرض التراث للحرف اليدوية ، ومعرض للحرف والمقتنيات اليدوية والتراثية) يتضمنان أعمالاً يدوية مباشرة، ومعروضات متنوعة للحرف التراثية والتقليدية.

طرطوس- محمد محمود

منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي في اتحاد حرفيي طرطوس أوضح “للبعث” أهمية هذه الفعاليات في الحفاظ على تراثنا وتعليمه ونقله للأجيال، وعدم محوه من ذاكرتنا مؤكداً ضرورة وضع الخطط الجدية لحماية الفلكلور، والمهن اليدوية وتسويقها، وإنشاء الأسواق الخاصة بها وليس عرضها خلال أيام المهرجان فقط.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام لوحات شعبية من تراث طرطوس وسورية في اليوم الأول تقدمها فرقة أرادوس للفنون الشعبية، وأمسية زجلية لجوقة البيلسان يشارك فيها الشعراء (محمد سهيل الموعي- علي ابراهيم حسن- علي حسن- طلال عمار- معن محمد)، وفي ثاني أيامه سيتم تقديم ندوة حول التراث البري والبحري يقدمها (م مروان حسن- م بسام وطفة) بمشاركة أعضاء من البعثة السورية- الروسية المشتركة العاملة في مجال التنقيب عن الآثار الغارقة في البحر، كذلك سيتم تقديم أمسية تراثية تحييها فرقة أساتذة المعهد العربي للموسيقى في طرطوس، وفي ثالث أيام المهرجان سيكون الاختتام بمحاضرة عن طقوس العرس في الساحل السوري للمحاضر حسن اسماعيل، وأمسية موسيقية لمجموعة عبق مع تقديم شهادات للمشاركين في حفل الاختتام.