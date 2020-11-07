عدوان تركي بقذائف المدفعية على بلدة عين عيسى والقرى التابعة لها بريف الرقة الشمالي

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف المدفعية على منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها اعتدوا من مراكز تحصيناتهم بالقذائف المدفعية على منازل المواطنين في بلدة عين عيسى والقرى التابعة لها شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل عدة وفي الأراضي الزراعية.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية الاثنين الماضي بالقذائف المدفعية على محيط عين عيسى ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من تشرين الأول من العام الماضي واحتلالها عدداً من القرى والبلدات والمدن اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق المحتلة منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.