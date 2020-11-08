أذربيجان تعلن سيطرتها على ثاني أكبر مدن قره باغ وأرمينيا تنفي

في ظل تواصل المعارك، أعلنت أذربيجان اليوم أن قوات البلاد أحكمت السيطرة على مدينة شوشا الاستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه وهو ما نفاه مسؤولون من أرمينيا.

موقع آر تي نقل عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قوله في كلمة متلفزة إن “العلم الأذربيجاني يرفرف فوق شوشا” مضيفا..تم تحرير شوشا .. أهنئ الشعب الأذربيجاني بأسره بهذا الإنجاز، ولفت علييف إلى أن القوات الأذربيجانية أحكمت سيطرتها منذ بداية جولة التصعيد الحالية في قره باغ على أكثر من 200 بلدة في المنطقة المتنازع عليها مشددا على “مواصلة الحرب حتى الانتصار التام” حسب وصفه.

بالمقابل نفى مسؤولون إرمينيون إعلان الرئيس الأذربيجاني السيطرة على المدينة التي تقع على بعد 15 كيلومترا جنوب ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ وأكبر مدنه.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن معارك عنيفة حاسمة تدور من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي سبق أن وصفها رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا أرايك هاروتيونيان بقلب الأرمن النابض.