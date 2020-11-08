الأرصاد تتوقع هطول أمطار فوق بعض المناطق

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق عدا المناطق الساحلية، حيث تكون أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو خريفيا وغائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر خاصة فوق المناطق الجنوبية والقلمون والوسطى ومائلا للبرودة ليلا وخاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المنطقة الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وشهدت بعض المناطق هطلات مطرية متفرقة ووفقا لنشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن نسب الهطل كانت:

في دمشق وريفها: في الحرمون 6 مم وعسال الورد 5 مم ومضايا وقطنا ويبرود 4 مم والقطيفة وعقربا 3 مم والتل والنبك 2 مم ودمشق الدولي وسرغايا وقاسيون وميسلون وساحة الحجاز 1 مم.

وفي درعا: سجلت في نوى والمسيفرة 2 مم.

وفي القنيطرة: سجلت في حضر 5 مم والقنيطرة 2 مم.