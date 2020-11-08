الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في جنين

يواصل الكيان الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها العسكرية في مخيم الفوار جنوب الخليل أطلقت الرصاص باتجاه شاب فلسطيني ما أدى إلى إصابته، وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المصاب، وأصيب شاب فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد والجلمة في جنين واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.